Делегация из США пообещала Тайваню поддержку

Соединённые Штаты готовы поддерживать Тайвань и других союзников в регионе. С таким заявлением выступил глава американской..
Дата загрузки: 2022-03-02
Группу возглавил Майкл Маллен, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США.
[Майкл Маллен, экс-глава Объединённого комитета начальников штабов США]:
«Соединённые Штаты будут и впредь выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Они также продолжат поддерживать мирное урегулирование конфликтов по обе стороны пролива».
Маллен встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь.
[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:
«В настоящее время военная угроза со стороны Китая в Тайваньском проливе и регионе постоянно возрастает».
По словам президента, Китай пытается сеять на острове разногласия, вести пропагандистскую деятельность, а также распространять дезинформацию.
[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:
«Эти действия не прекращаются ни на один день. Несмотря на это, тайваньцы никогда не сдавались».
Она также выразила надежду на укрепление военного взаимодействия Тайваня и США.
Коммунистический Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. Он продолжает наращивать военную мощь по другую сторону пролива. Визит американской делегации происходит на фоне спецоперации на территории Украины. Некоторые аналитики считают, что Китай может воспользоваться ситуацией и напасть на Тайвань.
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