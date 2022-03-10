Новый президент Южной Кореи: «Я жёстко отвечу на незаконные действия КНДР»

В Южной Корее – новый президент. В ходе одной из самых напряжённых гонок в истории страны..

В Южной Корее – новый президент.

В ходе одной из самых напряжённых гонок в истории страны был избран кандидат от южнокорейской консервативной оппозиции Юн Сок Ёль.

60-летний Ёль на несколько процентов опередил своего соперника – действующего президента Мун Чжэ Ина.

Новоизбранный глава государства обещает работать теперь уже с оппозиционными партиями, чтобы объединить политиков и добиться единства.

Он также планирует укрепить оборонную способность страны.

[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:

«Я создам сильные вооружённые силы для сдерживания любых провокаций, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет нашего народа. Я жёстко отвечу на незаконные и иррациональные действия Северной Кореи, но я также оставлю дверь открытой для диалога».

Во внутренней политике Юн Сок Ёль обещает ослаблять контроль государства.

[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:

«Я создам рабочие места и укреплю средний класс, сместив фокус с государственного управления на частный бизнес. Мы не можем поддерживать благосостояние без роста».

Южнокорейцы надеются, что новый президент принесёт экономике процветание.

[жительница Сеула]:

«Сейчас очень не хватает рабочих мест. Надеюсь, эта проблема решится, и экономика восстановится». [житель Сеула]:

«Убийства людей (в ходе войны) никогда не должны повторяться. Хотя Северная Корея всё ещё угрожает нам ядерным оружием и войной, это не должно вводить в заблуждение нового президента».

Несмотря на то, что Ёль – новичок в политике, он прославился после того, как возглавил громкое расследование коррупционных скандалов вокруг помощников Мун Чжэ Ина.

Он обещает искоренить взяточничество и «перезагрузить» отношения с Китаем.

Явка на выборах превысила 77%.

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