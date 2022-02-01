Япония осудила нарушения прав человека в Китае

Японский парламент принял резолюцию о «серьёзных нарушениях прав человека» в Китае. Документ призывает правительство премьер-министра Фумио Кисиды оказать влияние на страну в преддверии Олимпиады-22 в Пекине.

Резолюцию утвердили в нижней палате парламента. В ней выражаются опасения по поводу нарушения религиозной свободы в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, а также Тибете и Гонконге.

Во время парламентской сессии министр иностранных дел Японии сказал, что его страна неоднократно поднимала вопрос преследования уйгуров.

[Ёсимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии]:

«Наша страна выражала серьёзные опасения по ряду вопросов, таких как ситуация с правами человека в Синьцзян-Уйгурском регионе, на саммитах Японии с США, встречах «Большой семёрки» и других мероприятиях. Мы сотрудничали со странами, которые разделяют наши ценности».

Впрочем, в документе нигде напрямую Китай не называется. Также выражение «нарушение прав человека» заменили на словосочетание «ситуация с правами человека». Предполагается, что тем самым Токио пытается сохранить с Пекином тесные экономические отношения.

Между тем, Олимпийский комитет Игр в Китае ещё раз заявил, что спортсменам стоит очень внимательно следить за тем, что они говорят, и что им не следует делать политических заявлений.

Так, по словам организаторов, они будут строго применять статью 50 правил Международного олимпийского комитета. Она запрещает любые формы протеста на Играх.

Впрочем, недавно эту статью пересмотрели. Так, перед Олимпиадой в Токио спортсменам разрешили выражать свои идеи во время пресс-конференций, а также в олимпийской деревне. Но каждый шаг должны утверждать рабочие группы, включающие представителей МОК и соответствующей спортивной федерации.

При этом по-прежнему любые акции, например, во время награждения медалями, запрещены.

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