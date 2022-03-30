В Мексике строят электромобили под руководством женщины

На этом заводе в Мексике уже пять лет строят машины под руководством женщины. Электрокар Zacua разработали..

На этом заводе в Мексике уже пять лет строят машины под руководством женщины. Электрокар Zacua разработали совместно с иностранными специалистами. Это первый в стране полностью электрический автомобиль.

Он развивает скорость до 100 километров в час. Запас хода – 160 километров. На зарядку уходит восемь часов.

[Насарет Блэк, сотрудница компании Motores Limpios]:

«Нашей батареи хватает на 3000 циклов зарядки. Когда срок службы заканчивается, а это происходит с любыми батареями, теряется всего 20% эффективности. Это означает, что батарею ещё можно использовать».

На заводе принимают отработавшие срок батареи и дают им вторую жизнь, устанавливая в другое оборудование.

Электрокар создан для городских условий. Он компактный – всего три метра в длину. Весит 380 килограммов. Каждый автомобиль собирают вручную. Рядом с мужчинами работают и женщины.

Название бренда символичное.

[Насарет Блэк, сотрудница компании Motores Limpios]:

«Сакуа – это название птицы на языке науатль. Она обитает в Мексике и некоторых регионах Центральной Америки. Этих птиц любил император Монтесума. Он очень значимая личность в истории нашей страны».

Компания выпускает две модели электрокаров. Стоят они около 30 тысяч долларов.

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