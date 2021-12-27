Вулкан Кумбре-Вьеха затих, начинается уборка

Фраза «извержение позади» положила конец бедствию, которое продолжалось около ста дней. Жители канарского острова могут вздохнуть с облегчением. Вулкан Кумбре-Вьеха, который начал извергаться 19 сентября, две недели назад внезапно затих. И теперь власти, выдержав нужную паузу, наконец, официально объявили, что гора заснула.

Это стало лучшим рождественским подарком для местных жителей.

[Хулио Перес, глава Отдела безопасности Канарских островов]:

«Мы все чувствуем облегчение. Ещё одно слово, которое мы хотим передать всем жителям Пальмы, Канарских островов и Испании – это надежда. Теперь можно направить все силы на восстановление».

Впрочем, не все пока настроились на позитив. Эта семья, когда началось извержение, была вынуждена эвакуироваться. Сейчас живёт в автодоме.

[Дасил Батиста, местная жительница]:

«Неважно, как ты себя чувствуешь, в это время года нужно быть сильными ради детей, поскольку они очень рады Рождеству».

22-летняя мать двоих детей говорит, что их семья и ползучий питомец очень хотят вернуться в свой дом. К счастью, вулкан его не разрушил.

Но повезло не всем. Лава и пепел поглотили более 3000 строений, включая жилые дома. А ещё гектары банановых плантаций, которые обеспечивали острову половину доходов.

При этом, по счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб.

Люди говорят, что теперь им непривычно жить без постоянного гула вулкана. За последние три месяца многие к нему привыкли.

Островитянам больше не нужно носить зонты и очки, чтобы защититься от пепла, но уборка только начинается.

Правительство выделило более 400 миллионов евро на восстановление, но некоторые жители и владельцы компаний жалуются, что средства поступают медленно.

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