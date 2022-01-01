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Спектакль «Щелкунчик» очаровывает московскую публику

Спектакль «Щелкунчик» очаровывает московскую публику

Приглушённый свет и красавица-ель в полумраке. На сцене Большого театра, как обычно в праздничный сезон, идёт..

Дата загрузки: 2022-01-01

Спектакль «Щелкунчик» очаровывает московскую публику
Приглушённый свет и красавица-ель в полумраке. На сцене Большого театра, как обычно в праздничный сезон, идёт балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

Сказку Гофмана переложил Александр Дюма. В итоге сюжет стал более сглаженным и символичным. Этот вольный перевод лёг в основу либретто Мариуса Петипа. А Чайковский применил в этом балете новые для тех времён музыкальные образы.

Российских зрителей постановка радует уже более 120 лет.

[Николай Леонов, зритель]:
«Эмоции, наслаждение, восторг. Можно даже сказать, что в этот момент становишься счастливым человеком».

[Анна, зрительница]:
«Я, конечно, в полном восторге. Я десять лет мечтала попасть на этот спектакль, и вот произошло чудо – я попала. Изумительно, очень красивые декорации, актёры красиво выступают. Я в восторге».

[Максим Агафонов, зритель]:
«Я считаю, что этот спектакль и для взрослых, и для детей, потому что каждый мечтает окунуться в волшебную сказку, где добро побеждает зло».

В России «Щелкунчик» дебютировал в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. А 70 лет спустя его впервые поставили на сцене Большого театра в Москве.
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