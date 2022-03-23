Реалистичная акварель покоряет сердца петербуржцев

Ещё немного, и, кажется, сможешь взять в руки букет ароматных цветов или попробовать спелого винограда. Эта..

Ещё немного, и, кажется, сможешь взять в руки букет ароматных цветов или попробовать спелого винограда. Эта акварель словно живая. Она рождается под кистью художницы Елены Базановой. Выставка её картин под названием «Труд. Вдохновенье. Волшебство» проходит в Санкт-Петербурге.

Елена пишет с шести лет. Ещё в школьные годы, благодаря преподавателю, убрала страх перед акварелью. Сейчас её захватывает и интригует возможность управлять стихией воды и красок.

[Елена Базанова, художник акварелист]:

«Акварель давалась мне с детства легко, я не боялась материала, её подвижности. Мне удавалось её контролировать для того, чтобы создавать то, что мне хотелось. Я поняла, что ты должен делать то, что ты здорово умеешь делать».

Художник не использует белил для исправления ошибок. Движения её руки точны и уверенны. Помогают чутьё и мастерство.

То, что мир полон чудес, Елена знала всегда. И с ней они случаются постоянно. Как, например, при создании этого этюда. Неожиданно в дом залетела бабочка точно такая же, какую художница изобразила с виноградной лозой.

[Елена Базанова, художник акварелист]:

«Я открыта по своим ощущениям к ожиданию какого-то чуда. И когда такие вещи случаются, я их прочитываю как какие-то знаки для себя и включаюсь в эту игру».

Вдохновение Елена черпает в природе и домашних питомцах. Любит писать с натуры. Часто рисует то, что быстро вянет: пионы, листья смородины или ромашки.

[Елена Базанова, художник акварелист]:

«Бывает, утром я сорву бутон пиона, а днём он раскроется таким пышным цветком. Цветы тыквы вообще увядают за полчаса. Чтобы получить эмоцию с натуры, всё-таки надо пытаться делать максимально быстро и точно и в самое короткое время».

Организаторы говорят: картины буквально увлекают гостей выставки в волшебный мир акварели, и те забывают о времени.

[Карина Бржезинская, генеральный директор Zarenkov Gallery]:

«Люди приходят и буквально часами здесь сидят. Несмотря на то, что здесь всего 40 работ, они не спешат уходить, и видно, что им эта выставка по душе».

Некоторые гости постоянно следят за творчеством Елены.

[Марат Насыбуллин, посетитель выставки]:

«Когда ты приходишь и восхищаешься её талантом, серьёзным талантом этой художницы, кажется, что ты становишься участником чего-то такого волшебного, магического, потому что ты соприкасаешься с этим искусством с большой буквы».

Елена Базанова – член Общества акварелистов Санкт-Петербурга. Картины художницы есть в галереях и частных коллекциях в России, Германии, США, Франции, Нидерландах, Казахстане и других странах.

Выставка продлится до конца марта. В рамках неё проходят творческие встречи и мастер-классы.

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