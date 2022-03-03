Марширующий оркестр, украшенные платформы и радостные улыбки. Жители Нового Орлеана в США с головой окунулись в..

Окунулись в веселье с головой: в США проходит карнавал Марди Гра

[Никки, жительница Нового Орлеана]:

«Это прекрасно. Я слышала, как утром кто-то сказал: «Как будто душа возвращается в тело»». [Дэйв, житель Нового Орлеана]:

«Последние два года были очень напряжёнными, поэтому приятно вернуться к привычной жизни».

Марширующий оркестр, украшенные платформы и радостные улыбки. Жители Нового Орлеана в США с головой окунулись в праздник. Карнавал Марди Гра последний раз проходил здесь два года назад. Сейчас все навёрстывают упущенное.

В прошлом году карнавал отменили из-за пандемии. Впрочем, люди не остались без праздника. Вместо передвижных платформ они украсили свои дома. Карнавальные инсталляции выросли на стенах зданий и на лужайках во дворах.

Марди Гра – это дохристианский праздник. Похож на восточнославянскую Масленицу. Он посвящён проводам зимы и встрече весны. Во время праздника также выбирают короля и королеву.

Со временем старинные и новые обычаи объединились. Теперь праздник знаменует собой окончание семи «жирных дней». За ним следует Пепельная среда, и начинается долгий пост перед Пасхой.

Обычай отмечать Жирный вторник зародился в Европе, а затем появился и в США. В Великобритании праздник называется Блинный день, а во Франции – Марди Гра. В Соединённых Штатах самое пышное празднование проводят в Новом Орлеане.

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