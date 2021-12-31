Гольф помогает юным бразильцам покинуть трущобы

Эти дети из трущоб Рио-де-Жанейро ходят на уроки по игре в гольф не просто ради развлечения...

Эти дети из трущоб Рио-де-Жанейро ходят на уроки по игре в гольф не просто ради развлечения. Вместе с новым хобби они получили возможность изменить свою жизнь.

Марселу Модесту открыл учебный центр по игре в гольф в самом опасном районе города. Он хочет не только приобщить детей к спорту, но и увести их с улиц, где процветает преступность.

В своё время Марселу сам жил в фавелах. Но потом его пригласили поработать в гольф-клубе, и его жизнь кардинально изменилась. А ведь тогда всё могло сложиться по-другому. Ему было 20 лет, он умел драться и обращаться с оружием. В общем, он был идеальным кандидатом в члены преступной банды.

[Марселу Модесту, преподаватель по игре в гольф]:«Для меня гольф – это был свет в конце туннеля. Многие мои друзья умерли, кто-то попал в тюрьму. У них не было возможностей, которые открыл мне гольф».

Марселу проводит занятия на собственные деньги, дарит детям клюшки и мячи, а также объясняет основные правила игры.

Размер тренировочного поля меньше стандартного – 150 квадратных метров. Вместо лунок – вёдра. Но планы у клуба – грандиозные.

Марселу хочет открыть такие же центры в других фавелах Рио и натренировать своих воспитанников так, чтобы они смогли пройти квалификацию и играть на олимпийском поле города. Двоих уже отобрали.

[Марселу Модесту, преподаватель по игре в гольф]:«Уверен, что, если я выращу хоть одного чемпиона, это уже будет успех. Даже если этого не случится, у детей всё равно появится шанс. Пусть не будет чемпиона, но зато из них вырастут прекрасные медики, юристы и судьи».

И один из его воспитанников уже уверен, что станет профессиональным спортсменом, хотя начал играть только на прошлой неделе.

[Рэй ди Соза Тейшейра, ученик клуба]:«Я очень рад быть здесь. Конечно, обучаться непросто, но в первый день, когда я сюда пришёл, то не мог поверить, что смогу играть».

И даже на клубах для гольфа бразилец останавливаться не намерен. Он также мечтает построить в трущобах спортивное поле, теннисные корты и крытый бассейн.

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