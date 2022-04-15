Оперу для глухих впервые в мире поставили в США

Мир оперы впервые открывает свои двери для глухих.

Филармонический оркестр Лос-Анджелеса под руководством Густаво Дудамеля объединился с театром Deaf West для постановки оперы Бетховена «Фиделио» в центре Лос-Анджелеса.

[Альберто Арвело, режиссёр]:

«Первый раз в истории оперу представят таким образом, оперу, которая была написана глухим композитором много веков назад. И сейчас мы понимаем, что происходило у Бетховена внутри, почему «Фиделио» – такое глубокое произведение. Это как откровение для всех».

В постановке главные роли исполняют глухие актёры на языке жестов. Одновременно их дублируют оперные певцы.

Главная проблема для актёров – попасть в нужный ритм. Для этого перед ними разместили специальные экраны. На них показывают, в каком месте они в постановке.

[Амелия Хенсли, актриса]:

«Я много раз репетировала темп. Иногда певцы держат одну ноту долго, но в следующий раз уже не так долго. Это запомнить очень сложно: сколько ударов длится нота – два или четыре, какое слово – это или другое?»

Музыкантам и дирижёру тоже приходится подстраиваться.

[Кимберли Митчелл, менеджер постановки]:

«Проблема с оперой заключается в том, что она очень подвижная, каждый раз новая. Темп меняется на протяжении всей оперы, и даже от одного раза к другому. Дирижёр каждый раз меняет темп. Это сложно».

Оперные певцы также дают актёрам небольшие подсказки, например, открывая письмо, садясь или вставая, чтобы держать их в курсе, где они находятся в музыке.

И, конечно, подготовились и к приёму глухих зрителей. Так, работники в зале будут в прозрачных масках, чтобы было видно их лица. Также они будут с бумагой и ручками, чтобы иметь возможность общаться.

Пока постановку «Фиделио» покажут три раза. В дальнейшем её хотят продолжить.

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