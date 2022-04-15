Важно успеть: чем привлекает любителей прекрасного знаменитый лес под Брюсселем

Туристы снова спешат в знаменитый «Синий лес» близ Брюсселя. На дворе апрель, а значит он снова..

Туристы снова спешат в знаменитый «Синий лес» близ Брюсселя. На дворе апрель, а значит он снова в цвету.

Себастьян приехал за 50 километров. Хотел успеть до выходных, когда ожидается ажиотаж.

[гость леса]:

«Это невероятное и волшебное место. Здесь всегда удивительная атмосфера. Восход сегодня был очень живописным. Мы смогли сделать хорошие фото, которыми потом украсим дом. В нынешние тяжёлые времена это большое утешение».

Вчасы рассвета здесь особый бонус.

[гость леса]:

«Мы приехали рано. Проснулись где-то в 5, чтобы быть здесь в лучшие минуты рассвета».

Важно успеть: сиреневый цветочный ковёр будет укрывать бельгийский лес всего 7-10 дней. Кроме того, быстро распускаются листья деревьев, и солнечных лучей для красивых фото с каждым днём всё меньше.

[гостья леса]:

«Здесь голубой и все его оттенки – гиацинты переходят в маленькие древесные анемоны, которые скоро отцветут. Когда утром туман и лучи света, выглядит просто волшебно – как сказочный лес».

Этот природный парк называется Халлербос. Он очень древний. Здесь много буков и многовековых дубов. Лес находится недалеко от города Галле, в 15 километрах от Брюсселя.

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