В Египте бедняки с трудом переживают суровую зиму

Одну из самых холодных зим за последние годы переживает Египет. Мона Фатти, её пятеро детей и больной муж проводят ночи в неотапливаемой комнате без теплоизоляции. При этом температура временами падает почти до ноля.

[Мона Фатти, жительница Эль-Айята]:

«Бывает так холодно, что не согреться и под одеялами. Кажется, что снаружи всё заледенело. Но что нам делать? Мы благодарим Бога. Мы жили в хижине, но добрые люди построили для нас эту комнату».

В конце декабря снег выпал в Александрии. А в Хургаде в Новый год прошёл снегопад с градом. В Каире температура опускается до семи градусов и ниже, тогда как обычно здесь больше плюс 14-ти.

Больше всего страдает бедное население. У людей нет тёплой одежды, а дома не приспособлены к суровой погоде.

[Хайтам эль-Таби, глава благотворительной организации]:

«У людей нет одеял, чтобы укрыть детей и защитить их от холода. В домах нет теплоизоляции. В Большом Каире и за его пределами многие живут в постройках без крыши. Вместо потолка у них небо над головой».

Жизнь беднякам также осложняют экономические последствия пандемии.

Правительство Египта выделяет наиболее нуждающимся денежную помощь. Кроме того, в прошлом году власти запустили трёхлетнюю программу развития сельских районов. Она охватит 60% населения в деревнях по всему Египту. На проект выделят до 50 миллиардов долларов.

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