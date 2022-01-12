ООН раздаёт замерзающим афганцам одеяла

ООН помогает афганским семьям на востоке страны, где были организованы лагеря для внутренних переселенцев. Здесь живут..
Дата загрузки: 2022-01-12
Зимой жить в палатках стало намного сложнее. Людям раздают одеяла и другие средства, которые помогут утеплиться. В первую очередь, поддерживают уязвимые группы населения, то есть детей, беременных женщин, инвалидов, матерей-одиночек и других.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что планирует выделить дополнительные 300 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Афганистана. В целом объём помощи, которую Вашингтон предоставит с октября, превысит 780 миллионов.
США также отправят в Афганистан миллион дополнительных доз вакцин от коронавируса. Это плюс к тем трём миллионам, которые уже были доставлены.
Между тем, ООН во вторник призвала выделить стране почти 4,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь. Это самая большая сумма, которую организация когда-либо собирала для отдельного государства.
На пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффинс сказал журналистам, что на карту поставлено будущее страны и региона в целом.
[Мартин Гриффинс, заместитель генерального секретаря ООН]:
«Гуманитарные агентства могут работать в Афганистане только в том случае, если в экономике есть наличные деньги, которые можно использовать для выплаты зарплат, покрытия расходов, закупки топлива и так далее. Нехватка ликвидности – это гуманитарная проблема, а не просто экономическая».
По данным ООН, почти 23 миллиона афганцев, а это более половины населения страны, страдают от недоедания. Из них примерно девяти миллионам с наступлением холодов угрожает голод.
Экономический кризис в Афганистане усугубился после того, как к власти в августе прошлого года вернулись талибы, свергнув поддерживаемое Западом правительство. Раннее свои войска оттуда вывели США.
*«Талибан» – движение, которое в России было признано террористическим и запрещено
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