ООН раздаёт замерзающим афганцам одеяла

ООН помогает афганским семьям на востоке страны, где были организованы лагеря для внутренних переселенцев. Здесь живут..

ООН помогает афганским семьям на востоке страны, где были организованы лагеря для внутренних переселенцев. Здесь живут семьи, которые бежали из своих домов после прихода к власти группировки «Талибан»*, запрещённой в России и других странах .

Зимой жить в палатках стало намного сложнее. Людям раздают одеяла и другие средства, которые помогут утеплиться. В первую очередь, поддерживают уязвимые группы населения, то есть детей, беременных женщин, инвалидов, матерей-одиночек и других.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что планирует выделить дополнительные 300 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Афганистана. В целом объём помощи, которую Вашингтон предоставит с октября, превысит 780 миллионов.

США также отправят в Афганистан миллион дополнительных доз вакцин от коронавируса. Это плюс к тем трём миллионам, которые уже были доставлены.

Между тем, ООН во вторник призвала выделить стране почти 4,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь. Это самая большая сумма, которую организация когда-либо собирала для отдельного государства.

На пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффинс сказал журналистам, что на карту поставлено будущее страны и региона в целом.

[Мартин Гриффинс, заместитель генерального секретаря ООН]:

«Гуманитарные агентства могут работать в Афганистане только в том случае, если в экономике есть наличные деньги, которые можно использовать для выплаты зарплат, покрытия расходов, закупки топлива и так далее. Нехватка ликвидности – это гуманитарная проблема, а не просто экономическая».

По данным ООН, почти 23 миллиона афганцев, а это более половины населения страны, страдают от недоедания. Из них примерно девяти миллионам с наступлением холодов угрожает голод.

Экономический кризис в Афганистане усугубился после того, как к власти в августе прошлого года вернулись талибы, свергнув поддерживаемое Западом правительство. Раннее свои войска оттуда вывели США.

*«Талибан» – движение, которое в России было признано террористическим и запрещено

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