Как искусство и архитектура влияли на развитие автомобилей, показали на выставке в Испании

Редкие, красивые, неординарные или опережающие время. Каждый из этих сорока автомобилей достоин того, чтобы сохраниться для..
Дата загрузки: 2022-04-07
Она показывает, как изменялись машины с точки зрения технологий и дизайна и как на это влияли искусство, архитектура, фотография и кинематограф.
[Норман Фостер, архитектор]:
«Были экстраординарные выставки картин, произведений архитектуры и автомобилей. Но, насколько мне известно, никогда не было выставки, которая объединяла бы все эти разные дисциплины».
История автомобиля началась в 1768 году, когда появилась первая паросиловая машина. В начале XIX века уже стали строить машины с двигателем внутреннего сгорания. А сейчас всё больше внимания уделяют электрическим технологиям.
Историю развития автопромышленности можно проследить, прогулявшись по семи залам музея. При этом рядом с машинами выставлены произведения искусства и архитектуры. Некоторые прежде не покидали государственных или частных коллекций и впервые предстали перед широкой публикой.
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