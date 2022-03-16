Сочетал несочетаемое: выставка уникальных работ Кёсая Каванабэ открылась в Лондоне

Это игривое произведение Кёсая Каванабэ – один из центральных экспонатов новой выставки в Королевской академии художеств..

Это игривое произведение Кёсая Каванабэ – один из центральных экспонатов новой выставки в Королевской академии художеств Лондона.

Кёсай был самым популярным художником Японии в конце XIX века.

Обучившись в престижной школе Кано, он создавал работы высочайшего качества для японской элиты.

Но он также писал и шутливые картины и гравюры, которые нравились бедным слоям населения. И это выделяло его среди остальных.

[Кото Садамура, куратор выставки]:

«В искусстве Кёсая революционным было то, что он объединил два разных стиля живописи. В предыдущий период, в период Токугава, эти два стиля были совершенно отдельными, их нельзя было смешивать».

Кёсай родился в провинции Симоса в 1831 году.

Он проявлял талант к рисованию с юных лет. В детстве учился в студиях других художников, прежде чем поступить в школу Кано.

Несмотря на свое традиционное образование, он увлёкся популярной формой искусства кёга. Это сатирические картины, которые считались искусством низших сословий.

[Кото Садамура, куратор выставки]:

«Кёсай был очень популярен в то время. Он работал над высококлассными картинами, очень дорогими. Но он также был иллюстратором и дизайнером гравюр, которые были доступны и обычным людям».

Одна из изюминок выставки – работа «Вечеринка каллиграфии и живописи». Кёсай создал её с помощью более чем 50 других художников. Он сделал фигуры и макет, а его коллеги-художники и каллиграфы завершили большую часть деталей сложной картины. А если присмотреться, то можно заметить и самого художника.

Выставка будет открыта до 19 июня.

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