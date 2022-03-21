Выставка «Идеальный дом»: технологии для жизни и дизайны интерьера представили в Лондоне

Вот таким видят британские дизайнеры жилой дом будущего. Здание состоит из модулей со стальным каркасом. Этот..
Дата загрузки: 2022-03-21
Модульное здание создано из высокотехнологичных материалов, чтобы максимально сохранять тепло и тем самым беречь энергию. Также здесь много современного оборудования. Например, стиральной машиной можно управлять через приложение в смартфоне. А с этим интерактивным зеркалом проще заниматься фитнесом.
[Дэвид Ричардс, дизайнер]:
«Гаджеты очень важны для нового дома. Думаю, сейчас люди всё больше полагаются на высокие технологии. Телевизоры, спортивное оборудование и различная техника постоянно совершенствуются и приносят нам больше удобства».
А это новое видение того, какими должны быть солнечные панели. Такую конструкцию можно разместить на небольшом участке земли, например, в саду. Её также можно забрать с собой при переезде в другое место.
Панели поступят в продажу в конце года. Стоить будут 4000 евро. Производитель обещает, что, например, электромобиль на выработанной энергии сможет проезжать до 15 тысяч километров в год.
[Том Бомонт, сотрудник компании Solivus]:
«Эта модель мощностью один киловатт будет генерировать примерно 1000 киловатт-часов в год в Великобритании. А в более жарком климате эффективность будет намного больше».
Другая компания представила мини-заправочные станции для электромобилей. Источником электричества служат солнечные панели и ветрогенераторы. Такие станции можно устанавливать на территориях офисов или у частных домов.
На выставке также представили различные дизайны интерьера. Во время пандемии стала возвращаться мода на шторы с рисунком, диванные подушки, картины и различные предметы, благодаря которым жильё становится уютнее и обретает индивидуальность.
Выставка «Идеальный дом» проходит уже 114 лет. В ней участвуют более 600 компаний. Это мероприятие любят посещать члены королевской семьи и другие знаменитости.
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