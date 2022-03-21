Выставка «Идеальный дом»: технологии для жизни и дизайны интерьера представили в Лондоне

Вот таким видят британские дизайнеры жилой дом будущего. Здание состоит из модулей со стальным каркасом. Этот..

Вот таким видят британские дизайнеры жилой дом будущего. Здание состоит из модулей со стальным каркасом. Этот дом легко собирать и добавлять новые пристройки. Возвести такой можно за четыре дня. Концептуальное жильё представили на лондонской выставке «Идеальный дом».

Модульное здание создано из высокотехнологичных материалов, чтобы максимально сохранять тепло и тем самым беречь энергию. Также здесь много современного оборудования. Например, стиральной машиной можно управлять через приложение в смартфоне. А с этим интерактивным зеркалом проще заниматься фитнесом.

[Дэвид Ричардс, дизайнер]:

«Гаджеты очень важны для нового дома. Думаю, сейчас люди всё больше полагаются на высокие технологии. Телевизоры, спортивное оборудование и различная техника постоянно совершенствуются и приносят нам больше удобства».

А это новое видение того, какими должны быть солнечные панели. Такую конструкцию можно разместить на небольшом участке земли, например, в саду. Её также можно забрать с собой при переезде в другое место.

Панели поступят в продажу в конце года. Стоить будут 4000 евро. Производитель обещает, что, например, электромобиль на выработанной энергии сможет проезжать до 15 тысяч километров в год.

[Том Бомонт, сотрудник компании Solivus]:

«Эта модель мощностью один киловатт будет генерировать примерно 1000 киловатт-часов в год в Великобритании. А в более жарком климате эффективность будет намного больше».

Другая компания представила мини-заправочные станции для электромобилей. Источником электричества служат солнечные панели и ветрогенераторы. Такие станции можно устанавливать на территориях офисов или у частных домов.

На выставке также представили различные дизайны интерьера. Во время пандемии стала возвращаться мода на шторы с рисунком, диванные подушки, картины и различные предметы, благодаря которым жильё становится уютнее и обретает индивидуальность.

Выставка «Идеальный дом» проходит уже 114 лет. В ней участвуют более 600 компаний. Это мероприятие любят посещать члены королевской семьи и другие знаменитости.

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