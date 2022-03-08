Высокие технологии для молодых родителей: выставка в Лондоне

Это устройство станет идеальным помощником для молодых родителей. Сначала оно нагревает детское питание до нужной температуры,..
Дата загрузки: 2022-03-09
Его, как и многие другие высокотехнологичные новинки, представили на выставке детских товаров в Лондоне.
[Фиона Фенелон, представительница Mayborn Group]:
«Рекомендуемая температура для кормления ребенка такая же, как у грудного молока, – 38 градусов, то есть это температура тела. Этот аппарат может сделать всё очень быстро. Ребёнок плачет, и он сделает вам идеальную температуру в течение двух минут».
Устройство стоит около 170 долларов. Недавно оно получило бронзовую награду журнала Mother and Baby 2022 года.
Эксперты говорят, что для современных родителей гаджеты стали незаменимыми помощниками.[Мэллори Рейнольдс-Траут, менеджер шоу]:
«Благодаря мониторам разные продукты или аксессуары облегчают жизнь родителей».
А это новая модель детского автокресла от Cybex почти за 740 долларов. Её разработчики утверждают, что оно первое в мире оборудовано подушкой безопасности для всего тела. И кстати, эта подушка «умная». Если кресло просто случайно уронить при переноске, она не откроется.[Доминик Гудвин, представитель Cybex]:
«Мы провели более 5000 тестов этого сиденья, это поразительно. Сиденье разрабатывают уже несколько лет».
В шоу участвуют около 200 компаний. Ожидается, что за три дня его посетит примерно 20 тысяч человек.
В мае выставка отправится в Бирмингем, а осенью снова вернётся в Лондон.
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