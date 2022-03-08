Высокие технологии для молодых родителей: выставка в Лондоне

Это устройство станет идеальным помощником для молодых родителей. Сначала оно нагревает детское питание до нужной температуры,..

Это устройство станет идеальным помощником для молодых родителей. Сначала оно нагревает детское питание до нужной температуры, чтобы убить все микробы, а потом охлаждает его до идеальной температуры.

Его, как и многие другие высокотехнологичные новинки, представили на выставке детских товаров в Лондоне.

[Фиона Фенелон, представительница Mayborn Group]:

«Рекомендуемая температура для кормления ребенка такая же, как у грудного молока, – 38 градусов, то есть это температура тела. Этот аппарат может сделать всё очень быстро. Ребёнок плачет, и он сделает вам идеальную температуру в течение двух минут».

Устройство стоит около 170 долларов. Недавно оно получило бронзовую награду журнала Mother and Baby 2022 года.

Эксперты говорят, что для современных родителей гаджеты стали незаменимыми помощниками.

[Мэллори Рейнольдс-Траут, менеджер шоу]:«Благодаря мониторам разные продукты или аксессуары облегчают жизнь родителей».

А это новая модель детского автокресла от Cybex почти за 740 долларов. Её разработчики утверждают, что оно первое в мире оборудовано подушкой безопасности для всего тела. И кстати, эта подушка «умная». Если кресло просто случайно уронить при переноске, она не откроется.

[Доминик Гудвин, представитель Cybex]:«Мы провели более 5000 тестов этого сиденья, это поразительно. Сиденье разрабатывают уже несколько лет».

В шоу участвуют около 200 компаний. Ожидается, что за три дня его посетит примерно 20 тысяч человек.

В мае выставка отправится в Бирмингем, а осенью снова вернётся в Лондон.

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