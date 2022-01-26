«Дом тигра»: дрессировщик из Новосибирска спасает хищников

Знакомьтесь, это тигр Астон. Свою «автомобильную кличку» получил неслучайно. Чтобы его выкупить, бывший цирковой дрессировщик Дмитрий..

Знакомьтесь, это тигр Астон. Свою «автомобильную кличку» получил неслучайно. Чтобы его выкупить, бывший цирковой дрессировщик Дмитрий Ким продал машину. Теперь Астон вместе с десятком других хищных кошек живёт в приюте «Дом тигра» на окраине Новосибирска.

Дмитрий играет с Астоном, как с котёнком и кормит его с руки.

[Дмитрий Ким, владелец приюта]:

«Он на своей волне, но он очень понимающий – интеллектуал. Очень любит людей».

Астона шесть лет назад выкупили у директора мини-зоопарка на Кавказе. Тогда хищник был ещё тигрёнком и вместе со своим братом умирал из-за неправильного обращения.

[Дмитрий Ким, владелец приюта]:

«Так как моя супруга – ветеринарный врач, к нам обратились люди с просьбой помочь им с животными, которые погибали – хищники, тигрята. И моя супруга не смогла пройти мимо и сказала, что мы должны выкупить этих животных, помочь».

Супруги задумались об открытии приюта. Пандемия подстегнула сделать это быстрее, поскольку цирковые выступления прервались. Теперь здесь живут девять тигров, леопард и пума. Дмитрий даёт тиграм клички в честь автомобильных брендов. В приюте есть Роллс-Ройс, Инфинити, Хонда и Тесла.

Сюда попадают ненужные и старые животные, либо хищники, выкупленные у частных владельцев. Эти тигры нечистокровные, поэтому не имеют племенной ценности. По этой причине их не защищают и о них не заботятся. Выпускать в дикую природу их тоже нельзя – не выживут.

В «Доме тигра» питомцев лечат, кормят и развлекают. За месяц они съедают до полутора тонн мяса. Им дают говядину, курицу и конину.

Дмитрий говорит, что все питомцы в приюте по-разному относятся к людям. Некоторым нравится общение, а некоторые сохраняют нейтралитет. И хотя он играет с тиграми, но другим так делать не советует.

[Дмитрий Ким, владелец приюта]:

«Нужно понимать, что тигры – это самые крупные кошки, опасные по весу. У нас старшие самцы зимой за 300 килограммов, летом – 270-260 килограммов. Нужно понимать, что это хищник. Это суперсерьёзное, суперопасное животное».

А недавно в приюте родились четыре тигрёнка. Это было не запланированное, но радостное событие. Пока они живут в вагончике вместе с Дмитрием и его женой Яной. Тигрят воспитывают как детей – терпеливо, но строго.

Супруги планируют переехать на более обширную территорию. Тогда они смогут разместить больше хищников, нуждающихся в помощи.

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