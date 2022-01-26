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«Дом тигра»: дрессировщик из Новосибирска спасает хищников

«Дом тигра»: дрессировщик из Новосибирска спасает хищников

Знакомьтесь, это тигр Астон. Свою «автомобильную кличку» получил неслучайно. Чтобы его выкупить, бывший цирковой дрессировщик Дмитрий..

Дата загрузки: 2022-01-26

«Дом тигра»: дрессировщик из Новосибирска спасает хищников

Знакомьтесь, это тигр Астон. Свою «автомобильную кличку» получил неслучайно. Чтобы его выкупить, бывший цирковой дрессировщик Дмитрий Ким продал машину. Теперь Астон вместе с десятком других хищных кошек живёт в приюте «Дом тигра» на окраине Новосибирска.

Дмитрий играет с Астоном, как с котёнком и кормит его с руки.

[Дмитрий Ким, владелец приюта]:
«Он на своей волне, но он очень понимающий – интеллектуал. Очень любит людей».

Астона шесть лет назад выкупили у директора мини-зоопарка на Кавказе. Тогда хищник был ещё тигрёнком и вместе со своим братом умирал из-за неправильного обращения.

[Дмитрий Ким, владелец приюта]:
«Так как моя супруга – ветеринарный врач, к нам обратились люди с просьбой помочь им с животными, которые погибали – хищники, тигрята. И моя супруга не смогла пройти мимо и сказала, что мы должны выкупить этих животных, помочь».

Супруги задумались об открытии приюта. Пандемия подстегнула сделать это быстрее, поскольку цирковые выступления прервались. Теперь здесь живут девять тигров, леопард и пума. Дмитрий даёт тиграм клички в честь автомобильных брендов. В приюте есть Роллс-Ройс, Инфинити, Хонда и Тесла.

Сюда попадают ненужные и старые животные, либо хищники, выкупленные у частных владельцев. Эти тигры нечистокровные, поэтому не имеют племенной ценности. По этой причине их не защищают и о них не заботятся. Выпускать в дикую природу их тоже нельзя – не выживут.

В «Доме тигра» питомцев лечат, кормят и развлекают. За месяц они съедают до полутора тонн мяса. Им дают говядину, курицу и конину.

Дмитрий говорит, что все питомцы в приюте по-разному относятся к людям. Некоторым нравится общение, а некоторые сохраняют нейтралитет. И хотя он играет с тиграми, но другим так делать не советует.

[Дмитрий Ким, владелец приюта]:
«Нужно понимать, что тигры – это самые крупные кошки, опасные по весу. У нас старшие самцы зимой за 300 килограммов, летом – 270-260 килограммов. Нужно понимать, что это хищник. Это суперсерьёзное, суперопасное животное».

А недавно в приюте родились четыре тигрёнка. Это было не запланированное, но радостное событие. Пока они живут в вагончике вместе с Дмитрием и его женой Яной. Тигрят воспитывают как детей – терпеливо, но строго.

Супруги планируют переехать на более обширную территорию. Тогда они смогут разместить больше хищников, нуждающихся в помощи.
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