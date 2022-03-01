Фруктовый торт и всеобщее внимание. Самка бегемота Бокау отмечает 28-й день рождения. По этому случаю в..

В зоопарке в Рио отпраздновали 28-й день рождения бегемота

Фруктовый торт и всеобщее внимание. Самка бегемота Бокау отмечает 28-й день рождения. По этому случаю в зоопарке в Рио-де-Жанейро подготовили особое угощение.

[Рамиру Диас Нету, ветеринар]:

«Сейчас довольно жарко, поэтому мы сделали ледяной торт, чтобы Бокау могла охладиться. И она была так добра, что поделилась тортом со своим соседом – бегемотом Тимом».

Торт сделали из любимых фруктов и ягод питомицы – арбуза, тыквы, папайи, клубники, апельсинов, винограда и бананов.

Празднование дня рождения – это ещё и напоминание людям о том, что в дикой природе бегемотам угрожает исчезновение. Они обитают в Африке к югу от Сахары. Всего осталось не более 150 тысяч особей.

Бегемот – это одно из крупнейших наземных животных. Масса самцов иногда превышает четыре тонны. Раньше самыми близкими родственниками этих гигантов считались свиньи. Теперь же учёные говорят, что наиболее близки к бегемотам киты.

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