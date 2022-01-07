Заплывом в холодных водах Золотого Рога празднуют Крещение турецкие христиане. По традиции в бухту бросают деревянный..

Заплывы в холодной воде и регата: как отметили Крещение

Заплывом в холодных водах Золотого Рога празднуют Крещение турецкие христиане. По традиции в бухту бросают деревянный крест, и гонка начинается.

В прошлом году из-за карантинных ограничений состязались только двое мужчин. В этот раз соревнуются десять пловцов. Считается, что победитель будет удачливым весь год.

Доплывший до креста первым возвращает его патриарху.

[Галип Явуз, победитель заплыва]:

«Для меня это большая честь. Я соревнуюсь пятый год и всё время надеюсь победить. Теперь мне это удалось».

В Италии празднуют скромнее. Из-за вспышки коронавируса в Венеции отменили традиционную Крещенскую регату. Однако около десятка лодок всё же проплыли по каналам.

Мужчины-гребцы нарядились старухами. Так в итальянской мифологии выглядит добрая колдунья Бефана. Выполняет ту же роль, что и Санта-Клаус, – приносит подарки послушным детям.

Традиционная регата в Венеции проходит с конца 80-х, но в этот раз не будет ни победителей, ни призов.

А в Румынии – свои крещенские традиции. Сельские жители устраивают своеобразный парад лошадей, запряжённых в повозки. Процессия направляется к церкви. Здесь священник всех окропляет святой водой.

[владелец лошадей]:

«По традиции в этот день все выводят лошадей на парад. Проходят скачки и конкурсы красоты. Мы показываем, как заботимся о животных, и какие они упитанные и красивые».

После парада – купание в холодной реке. Здесь священник тоже бросает крест в воду. Победителю на весь год обещают хорошее здоровье.

[победитель заплыва]:

«Я чувствую себя прекрасно, как и каждый год. Думаю, что так будет и дальше. А, возможно, я буду чувствовать себя даже лучше».

Западные христиане и католики празднуют Крещение раньше, чем православные. Часть православных церквей, в том числе и Русская, отметят праздник 19 января.

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