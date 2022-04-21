Иракский плотник стал талантливым резчиком по камню

Иракский плотник Камран всю жизнь любил делать гравюры на дереве. А теперь его увлечение пошло ещё..

Иракский плотник Камран всю жизнь любил делать гравюры на дереве. А теперь его увлечение пошло ещё дальше. В своей мастерской в Киркуке он создаёт скульптуры из камня.

[Камран Наджмеддин, резчик]:

«У нас в Киркуке есть такой камень, которого, я думаю, нет в других городах Курдистана. Он называется кайя. Я учился на нём, потому что он мягче других камней».

Резчик собирает камни в пригороде Киркука, привозит их в мастерскую и вдыхает в них новую жизнь. Сначала обдумывает, какой будет скульптура. Потом наносит на камень несколько штрихов. А затем осторожно снимает всё лишнее, пока не раскроется замысел.

[Камран Наджмеддин, резчик]:

«Работать с деревом легко, а вот с камнем очень сложно. Но несмотря на трудности, очень радостно, когда изделие готово».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мастер постоянно экспериментирует и совершенствует навыки.

[Камран Наджмеддин, резчик]:

«У искусства нет границ. Всегда есть творческое вдохновение и успех. Поэтому надо развиваться и идти в ногу со временем. Я начал работать с мрамором всех цветов, поскольку каждый цвет обладает разной прочностью. Чёрный очень твёрдый, а зелёный и белый мягкие».

Работы Камрана участвовали в четырёх выставках в Киркуке. Однако он не намерен на этом останавливаться и хочет добиться международного признания.

Короткая ссылка на эту страницу: