«Пути назад нет»: племя индейцев в Бразилии лишилось деревни

Три года назад прорыв дамбы железнорудной шахты заставил их переместить дома на возвышенность. Теперь же они..

Три года назад прорыв дамбы железнорудной шахты заставил их переместить дома на возвышенность. Теперь же они снова лишились крова из-за разлившейся реки Параопеба.

Это племя Патахо-Хахахаэ в Бразилии. В нём – около 50 человек.

[Сукупира Патахо Хахахаэ, вождь племени]:

«Очень грустно, сердце разбито, когда видишь эту общину в таком состоянии. Если бы речь шла только обо мне, я бы никогда сюда не вернулся. Сердце кровью обливается». [Марина Патахо Хахахаэ, местная жительница]:

«Грустно. Всё это очень печально».

Сильные дожди в горнодобывающем регионе штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии шли без перерыва две недели. Переполнились водохранилища, затопило города и дороги. Погибло более 20 человек.

Племя пока переехало в здание местной школы.

[Сукупира Патахо Хахахаэ, вождь племени]:

«Там мы потеряли дома, туалеты, медицинский центр, мебель. Наша община полностью затоплена».

В январе 2019 года из-за прорыва дамбы хвостохранилища шахты в Брумадинью огромный поток грязи разрушил дома и фермы. Тогда погибло 259 человек, тела ещё одиннадцати так и не нашли.

В то время в племени Патахо-Хахахаэ было 80 членов. Никто не погиб, но люди лишились нормального источника воды и пищи – чистой реки. Едят они, в основном, рыбу. Свою деревню им тогда пришлось в срочном порядке отстраивать заново подальше от воды. Но теперь, скорее всего, всё утеряно безвозвратно.

[Сукупира Патахо Хахахаэ, вождь племени]:

«Пути назад нет, потому что шахта загрязнила реку. Вода грязная и она пришла в наши дома и на наши земли. Там больше нельзя жить. У нас много детей».

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