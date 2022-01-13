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«Пути назад нет»: племя индейцев в Бразилии лишилось деревни

«Пути назад нет»: племя индейцев в Бразилии лишилось деревни

Три года назад прорыв дамбы железнорудной шахты заставил их переместить дома на возвышенность. Теперь же они..

Дата загрузки: 2022-01-13

«Пути назад нет»: племя индейцев в Бразилии лишилось деревни
Три года назад прорыв дамбы железнорудной шахты заставил их переместить дома на возвышенность. Теперь же они снова лишились крова из-за разлившейся реки Параопеба.

Это племя Патахо-Хахахаэ в Бразилии. В нём – около 50 человек.

[Сукупира Патахо Хахахаэ, вождь племени]:
«Очень грустно, сердце разбито, когда видишь эту общину в таком состоянии. Если бы речь шла только обо мне, я бы никогда сюда не вернулся. Сердце кровью обливается».

[Марина Патахо Хахахаэ, местная жительница]:
«Грустно. Всё это очень печально».

Сильные дожди в горнодобывающем регионе штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии шли без перерыва две недели. Переполнились водохранилища, затопило города и дороги. Погибло более 20 человек.

Племя пока переехало в здание местной школы.

[Сукупира Патахо Хахахаэ, вождь племени]:
«Там мы потеряли дома, туалеты, медицинский центр, мебель. Наша община полностью затоплена».

В январе 2019 года из-за прорыва дамбы хвостохранилища шахты в Брумадинью огромный поток грязи разрушил дома и фермы. Тогда погибло 259 человек, тела ещё одиннадцати так и не нашли.

В то время в племени Патахо-Хахахаэ было 80 членов. Никто не погиб, но люди лишились нормального источника воды и пищи – чистой реки. Едят они, в основном, рыбу. Свою деревню им тогда пришлось в срочном порядке отстраивать заново подальше от воды. Но теперь, скорее всего, всё утеряно безвозвратно.

[Сукупира Патахо Хахахаэ, вождь племени]:
«Пути назад нет, потому что шахта загрязнила реку. Вода грязная и она пришла в наши дома и на наши земли. Там больше нельзя жить. У нас много детей».

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