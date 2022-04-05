10 000 человек бежали из ДР Конго в Уганду из-за боевых действий

Фаустин Гаруру бежал в Уганду из Демократической Республики Конго, спасаясь от боевых действий. Он среди десяти тысяч конголезцев, которым пришлось в спешке покидать дома. Здесь, на западе Уганды, они мастерят подобие палаток, чтобы иметь хоть какой-то кров.

[Фаустин Гаруру, беженец из ДР Конго]:

«Я здесь со своей семьёй: пятью детьми и женой. Мне не чем их накормить. Нет ни еды, ни одежды. Мы всё оставили в Конго. Нам нужна помощь».

Ожесточённые бои в ДР Конго вспыхнули 28 марта. Повстанческая группировка «М23» атаковала две позиции конголезской армии близ границ с Угандой и Руандой. По данным УВКБ ООН, из-за боевых действий почти 36 тысяч конголезцев стали вынужденными переселенцами внутри страны.

Однако уже 1 апреля повстанцы объявили об одностороннем прекращении огня. Также они заявили, что стремятся к диалогу с правительством. Группировка вывела войска из зоны боевых действий, чтобы избежать новых столкновений с конголезской армией. Правительство ДР Конго и представители Вооружённых сил пока никаких публичных заявлений не сделали.

Повстанческая группировка «М23» защищает интересы этнического меньшинства тутси и действует в восточных провинциях страны. В 2009 году после мирных переговоров группировка была легализована, и повстанцы присоединились к армии. Но через три года снова подняли восстание. В 2013-м после крупного поражения группировка самораспустилась. Считается, что повстанцы скрывались в соседних странах, а теперь снова вернулись в ДР Конго.

Короткая ссылка на эту страницу: