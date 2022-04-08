Как приветствовал дикий слон человека, спасшего его 12 лет назад

В Таиланде больного слона нашли вдали от стада. Он страдал от заболевания крови и был на грани смерти. Болезнь сопровождалась лихорадкой, отсутствием аппетита, отёками и потерей веса.

Обычно больные слоны прячутся, чтобы избежать встречи с хищниками, поэтому их трудно найти. Слона отправили на лечение в национальный парк. Его лечил ветеринар заповедника. Через несколько месяцев слон выздоровел, и его выпустили на волю.

Спустя 12 лет ветеринар осматривал территорию, где был выпущен его бывший пациент. Вдруг он увидел дикого слона. «Мы узнали друг друга. Через 12 лет мы снова встретились. Мы поприветствовали друг друга. Он протянул ко мне хобот и издал звук, такого я не слышал никогда», – вспоминает мужчина.