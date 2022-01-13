В Мексике – антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

Новый антирекорд по числу заражённых COVID за сутки зафиксировали в Мексике. По данным на 12 января,..
Дата загрузки: 2022-01-13
Сейчас, по официальным данным, в Мексике чаще всего выявляют штамм омикрон. Последние несколько недель в больницы поступает больше пациентов с COVID. Однако госпитализированных всё равно на 85% меньше, чем на пике эпидемии в начале прошлого года.
В Мехико также ситуация стабильная.
[Клаудиа Шейнбаум, мэр Мехико]:
«Больницы не переполнены. Коек достаточно на случай, если пациентов станет больше. Люди должны это знать. Сейчас госпитализированы 800 человек. И они не в тяжёлом состоянии, как бывало раньше».
В столице стали активнее тестировать людей на коронавирус. За день делают по 30 тысяч ПЦР-тестов. Власти предупреждают, что омикрон заразнее других штаммов.
[житель Мехико]:
«Мы должны носить маски. И это не только ради себя. Надо думать о других людях, у которых есть дети, о матерях. Мы можем заразить их, если не будем соблюдать правила».
[жительница Мехико]:
«У нас пандемия, но нам нужно и работать. Думаю, нам надо выполнять санитарные правила. Жизнь продолжается, и мы должны трудиться. Пока что нужно носить маски и хорошо мыть руки. Если будем так делать, то остановим эпидемию».
В Мексике за всё время пандемии выявили более четырёх миллионов случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.
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