В Мексике – антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

Новый антирекорд по числу заражённых COVID за сутки зафиксировали в Мексике. По данным на 12 января,..

Новый антирекорд по числу заражённых COVID за сутки зафиксировали в Мексике. По данным на 12 января, выявлено 44 тысячи новых случаев. Предыдущий антирекорд был днём ранее, когда зарегистрировали более 33 тысяч заражённых.

Сейчас, по официальным данным, в Мексике чаще всего выявляют штамм омикрон. Последние несколько недель в больницы поступает больше пациентов с COVID. Однако госпитализированных всё равно на 85% меньше, чем на пике эпидемии в начале прошлого года.

В Мехико также ситуация стабильная.

[Клаудиа Шейнбаум, мэр Мехико]:

«Больницы не переполнены. Коек достаточно на случай, если пациентов станет больше. Люди должны это знать. Сейчас госпитализированы 800 человек. И они не в тяжёлом состоянии, как бывало раньше».

В столице стали активнее тестировать людей на коронавирус. За день делают по 30 тысяч ПЦР-тестов. Власти предупреждают, что омикрон заразнее других штаммов.

[житель Мехико]:

«Мы должны носить маски. И это не только ради себя. Надо думать о других людях, у которых есть дети, о матерях. Мы можем заразить их, если не будем соблюдать правила». [жительница Мехико]:

«У нас пандемия, но нам нужно и работать. Думаю, нам надо выполнять санитарные правила. Жизнь продолжается, и мы должны трудиться. Пока что нужно носить маски и хорошо мыть руки. Если будем так делать, то остановим эпидемию».

В Мексике за всё время пандемии выявили более четырёх миллионов случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.

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