Дикие обезьяны из Африки рядом с аэропортом во Флориде. Очень странная картина для США. Но эти..

Рядом с аэропортом Флориды уже 70 лет живут дикие обезьяны

Дикие обезьяны из Африки рядом с аэропортом во Флориде. Очень странная картина для США. Но эти верветки из семейства мартышковых живут здесь уже больше 70 лет.

Они поселились в мангровом лесу и постоянно прибегают на автостоянку. Здесь ждут людей и выпрашивают у них еду. А в остальное время ищут насекомых и ящериц, либо едят семена и цветы.

[Дебора Уильямс, профессор естественных наук]:

«Они очень привыкли к людям. Эти обезьяны живут здесь почти 80 лет, и всегда рядом есть люди, которые их кормят. Так что эти отношения между обезьяной и человеком здесь длятся давно».

Сейчас рядом с аэропортом живут 40 верветок. Они разделены на четыре группы и занимают территорию в 600 гектаров.

Профессор естественных наук Дебора Уильямс наблюдает за маленькой популяцией с 2014 года. Она также запустила проект по сохранению этих животных в дикой природе Флориды.

Верветки – чужеродный вид. Обычно местные лесничие уничтожают таких животных, но этих обезьянок пока терпят и специально не отлавливают. Но если верветка попадёт к ним в руки, её либо усыпят, либо отдадут в зоопарк. На волю уже не выпустят.

Дебора хочет изменить эту ситуацию. В рамках проекта сейчас строят просторный вольер, в который можно будет селить отловленных обезьян.

[Дебора Уильямс, профессор естественных наук]:

«Эти обезьяны не агрессивны. Они просто занимаются своими делами, как вы или я. Надо просто научиться делить с ними пространство. И ведь их нечасто встретишь в США».

Эти верветки – потомки обезьян, сбежавших из придорожного зоопарка в конце 40-х годов. В лесах Флориды также есть потомки сбежавших когда-то макак и беличьих обезьян.

Короткая ссылка на эту страницу: