В Перу нашли череп древнего кита возрастом 36 млн лет

Череп доисторического кита выставили в музее в Перу. Эти древние морские животные известны как базилозавры. Они..

[Родольфо Салас, палеонтолог]:

«Череп нашли палеонтологи в пустыне Окукахе в регионе Ика. Миллионы лет назад там было море. А эти животные были самыми крупными хищниками своего времени».

Череп доисторического кита выставили в музее в Перу. Эти древние морские животные известны как базилозавры. Они жили 45-36 миллионов лет назад. Обитали почти во всех тёплых морях планеты.

Возраст черепа – 36 миллионов лет. Размер – один метр 35 сантиметров. Длина самого кита достигала 12 метров. По мнению учёных, умерший базилозавр опустился на дно моря, и его голову быстро занесло песком. Именно поэтому окаменелость почти не тронута временем.

[Родольфо Салас, палеонтолог]:

«Это очень важное открытие, потому что череп сохранился идеально. Кости черепа и челюсть находятся в правильном анатомическом положении. Зубы целые».

Учёные предполагают, что найденный череп, возможно, принадлежит ранее неизвестному виду базилозавров. Если это подтвердится, то находка станет уникальной.

Название «базилозавр» переводится как «королевский» или «могущественный ящер». Хотя это животное не было рептилией, но, плывя в воде, оно походило на гигантскую змею.

Самцы базилозавров вырастали до 21 метра, самки – до 18-ти. Эти морские животные питались крупной рыбой, такой как акулы. Также они нападали на молодых китов-дорудонов. Считается, что у базилозавров не было органов эхолокации, и они не могли общаться с сородичами, как современные киты.

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