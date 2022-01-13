Половина инфраструктуры Арктики может оказаться под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты

Тающая вечная мерзлота может поставить под угрозу половину инфраструктуры Арктики уже к 2050 году. Об этом..

Тающая вечная мерзлота может поставить под угрозу половину инфраструктуры Арктики уже к 2050 году. Об этом сообщили учёные. Они говорят, что на поддержку объектов и их восстановление потребуются десятки миллиардов долларов. [Дмитрий Стрелецкий, Университет Джорджа Вашингтона]:«Более тёплая вечная мерзлота выдерживает меньший вес. Поэтому, если она нагревается сверх тех стандартов, которые действовали до строительства, инфраструктура начинает разрушаться. Обычно появляются трещины в фундаменте. Но не как при землетрясении. Это относительно медленный процесс».

Вечная мерзлота – это почва, которая круглый год остаётся замёрзшей. И её температура стабильно повышается с 80-х годов прошлого века. Каждые десять лет она теплеет минимум на три десятых градуса и максимум на один градус.

И многие регионы уже это ощутили. Так, на севере России, на Аляске и в Канаде разрушаются дороги и мосты, трескаются здания.

[Дмитрий Стрелецкий, Университет Джорджа Вашингтона]:«Вечная мерзлота – как пицца. Она состоит из разных компонентов: из льда, газа, разных видов почвы и органического материала».

Учёные говорят, что процесс будет продолжаться. Сейчас под угрозой не менее 120 тысяч зданий, 40 тысяч километров дорог и 9500 километров трубопроводов.

Впрочем, строительство в Арктике продолжается.

[Владимир Романовский, Аляскинский университет в Фэрбенксе]:«Выбросы углерода от таяния вечной мерзлоты окажет влияние за 50-100 лет, но воздействие на инфраструктуру проявится уже сегодня и завтра, поэтому это гораздо более актуально для людей, которые живут и работают на вечной мерзлоте».

Многие новые объекты появились на российском полуострове Ямал и связаны с добычей нефти и газа.

При этом строительство на вечной мерзлоте становится всё более дорогостоящим. Так, в первую очередь необходимо добиться стабильности почвы. Для этого прокладывают специальные трубы, выводящие тепло, и делают специальные подложки под дороги.

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