Воспоминания и боль: 10 лет после крушения «Коста-Конкордии»

Выжившие в крушении круизного лайнера вернулись на небольшой средиземноморский остров Джильо в Италии. 10 лет назад..

Выжившие в крушении круизного лайнера вернулись на небольшой средиземноморский остров Джильо в Италии. 10 лет назад здесь произошла одна из крупнейших в мире аварий с участием гигантских судов.

«Коста-Конкордия» села на подводные рифы и накренилась. Это произошло ровно в 21:42 13 января 2012 года. Роскошный лайнер водоизмещением более 114 тысяч тонн подошёл слишком близко к итальянскому острову, что и привело к трагедии. Погибло 32 человека.

Брат этого мужчины был официантом на борту. Его тело нашли последним. Уже в 2014 году, когда судно транспортировали в порт Генуи.

[Кевин Ребельо, брат погибшего в крушении]:

«Мой брат выполнил свою миссию. Он погиб, помогая другим людям. Я горжусь этим. Думаю, он бы тоже гордился тем, что помог стольким людям». [Истер Перкосси, выжившая в крушении]:

«Я помню крики людей, которые прыгали в море. Я помню холод и помню ужас в глазах людей». [Антониетта Симболи, выжившая в крушении]:

«Мы видели, как люди толкали друг друга и оставляли людей в инвалидных колясках позади. Все, кто мог прыгнуть, прыгали в море. Это было ужасно. Я смогла зайти на круизное судно лишь в прошлом году, и то потребовалось много мужества». [Серхио Ортелли, мэр острова]:

«То, что я увидел в ту ночь, когда вышел из дома и поспешил к пирсу, я никогда не забуду. Эта картина постоянно у меня в голове. Боль остаётся, воспоминания остаются. Это чёрная страница истории этого острова, страны и, возможно, всей планеты».

После трагедии на остров стали прибывать испуганные пассажиры судна. Многие семьи были с детьми. Около 250 человек разместили в местной школе.

А этот местный житель решил задействовать деревянные балки, которые вымыло на берег после крушения. Из них он делает модели кораблей.

Виновником трагедии признали капитана судна Франческо Скеттино. Под его командованием лайнер подошёл слишком близко к берегу. Затем он покинул корабль до того, как с него эвакуировали всех пассажиров. В настоящее время он отбывает 16-летний тюремный срок.

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