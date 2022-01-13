Инфляция в США достигла рекордного максимума за последние 40 лет. Теперь многие покупатели и малый бизнес..

Худшая инфляция за 40 лет: что американцы говорят о взлетающих ценах

Инфляция в США достигла рекордного максимума за последние 40 лет. Теперь многие покупатели и малый бизнес еле сводят концы с концами.

Алекс Крамер – владелица кафе в Вашингтоне. Говорит, что в последние месяцы очень подорожали и сам кофе, и молочные продукты.

[Алекс Крамер, владелица кафе]:

«Можно заметить, когда у людей заканчиваются свободные деньги. Кто-то уже заказывает обычный кофе вместо капуччино. Кто-то расплачивается монетами. И, чтобы было удобнее, мы продаём кофе по доллару за чашку».

А это продуктовый магазин неподалёку. Его владелица отмечает, что с ростом цен местные товары становятся всё менее доступными для людей.

[Тея Мерл, владелица магазина]:

«От оливкового масла до вина и сухой пасты – всё подорожало. Мы уже с трудом сохраняем статус обычного продуктового магазина. Теперь наши товары превращаются в эксклюзивные, и люди уже не могут сказать, что знают, где купить недорогое оливковое масло за углом».

Покупатели говорят, что шокированы тем, как быстро взлетели цены.

[Анджела Элкинс, покупательница]:

«Теперь нужно быть осторожной. Подорожало всё: фрукты, овощи, все продукты питания. Нет ничего, что бы подешевело. Всё только дорожает».

Индекс потребительских цен в США в прошлом году вырос на 7%. Это самый большой скачок с 1982 года.

Федеральный резерв заявил, что Центробанк США готов сделать всё необходимое, чтобы высокая инфляция не стала постоянным явлением.

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