Панды-близнецы дебютируют в зоопарке «Уэно» в Токио

Только счастливчикам повезло увидеть дебют детёнышей панд в зоопарке «Уэно» в Токио. Зоологический сад снова на..

Только счастливчикам повезло увидеть дебют детёнышей панд в зоопарке «Уэно» в Токио. Зоологический сад снова на карантине. Пускают лишь тех, кто выиграл в лотерею. Таких три тысячи. Панды пробудут на публике всего три дня.

Детёныши появились на свет в июне. Панды-близнецы в этом зоопарке рождаются впервые. Малышей назвали Сяо-Сяо и Лэй-Лэй. Это брат и сестра.

[гость зоопарка]:

«Они очень милые. Я подал заявку на участие в лотерее в конце прошлого года и с нетерпением ждал этого дня».

Полюбоваться пандами-близнецами хотели многие. Конкурс был 350 человек на место. Когда все победители посмотрят на бамбуковых медведей, зоопарк снова закроется.

Родителей детёнышей зовут Шин-Шин и Ри-Ри. Они живут в зоопарке «Уэно» больше десяти лет. Мамой и папой панды стали уже во второй раз.

Короткая ссылка на эту страницу: