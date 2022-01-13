Панды-близнецы дебютируют в зоопарке «Уэно» в Токио

Только счастливчикам повезло увидеть дебют детёнышей панд в зоопарке «Уэно» в Токио. Зоологический сад снова на..
Дата загрузки: 2022-01-13
Детёныши появились на свет в июне. Панды-близнецы в этом зоопарке рождаются впервые. Малышей назвали Сяо-Сяо и Лэй-Лэй. Это брат и сестра.
[гость зоопарка]:
«Они очень милые. Я подал заявку на участие в лотерее в конце прошлого года и с нетерпением ждал этого дня».
Полюбоваться пандами-близнецами хотели многие. Конкурс был 350 человек на место. Когда все победители посмотрят на бамбуковых медведей, зоопарк снова закроется.
Родителей детёнышей зовут Шин-Шин и Ри-Ри. Они живут в зоопарке «Уэно» больше десяти лет. Мамой и папой панды стали уже во второй раз.
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