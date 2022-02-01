Впервые за 50 лет редкий леопард появился недалеко от Транссиба

Впервые за 50 лет рядом с Транссибирской магистралью в Приморском крае заметили леопарда. Редкий зверь попал..

Впервые за 50 лет рядом с Транссибирской магистралью в Приморском крае заметили леопарда. Редкий зверь попал в объектив фотоловушки в Надеждинском районе. Он оказался в 40 километрах от национального парка «Земля леопарда», где сейчас живёт более половины этих хищников, обитающих в России.

Сотрудники заповедника наблюдают за молодыми леопардами, которые уходят за пределы парка в поисках свободной территории. Самцы обычно занимают участок в 300 квадратных километров, и в заповеднике им уже не хватает места. В России эти хищники сейчас обитают только на юго-западе Приморского края.

[Екатерина Блидченко, научный сотрудник нацпарка «Земля леопарда»]:

«Поэтому нам важно понимать: куда они расселяются, пригодны ли места для их дальнейшей жизни вне национального парка. Поэтому мы, получив эту информацию, будем дальше изучать, постоянным ли будет это место для их жизни, или они будут возвращаться на юго-западную территорию».

В охотничьем хозяйстве Надеждинского района установили пять станций мониторинга. Каждая состоит из двух фотоловушек. Они снимают леопардов с обеих сторон. Так легче опознавать хищников и вести учёт. Фотоловушки устанавливают на кряжах – линейно вытянутых возвышенностях.

[Виктор Старжку, сотрудник нацпарка «Земля леопарда»]:

«Такие места выбираются, потому что именно их больше всего предпочитает леопард. Он идёт по кряжу, и у него получается очень удобный обзор. То есть он может смотреть и в ту сторону, и в противоположную сторону обрыва. То есть он сразу следит за дичью, которая его интересует».

Ну а леопарду, замеченному у Транссиба, пришлось пересечь железнодорожную магистраль и федеральную трассу «Уссури». Сотрудники нацпарка считают, что в этом районе нужен экологический коридор. Он позволит животным безопасно мигрировать.

Например, в 2016 году в Хасанском районе открылся Нарвинский автодорожный тоннель, благодаря которому редкие хищники могут спокойно перемещаться между заповедниками.

[Екатерина Блидченко, научный сотрудник нацпарка «Земля леопарда»]:

«Наподобие Нарвинского тоннеля можно было бы сделать и коридоры для перехода на исторические места обитания леопарда. То есть мы имеем ввиду пойму реки Раздольная, Транссибирскую магистраль и дорогу Хабаровск – Владивосток».

Национальный парк «Земля леопарда» существует уже десять лет. За это время популяция хищных кошек увеличилась втрое – с 35 до 110 особей. Но дальневосточному леопарду по-прежнему угрожает исчезновение. Сохранению вида может помочь расширение его ареала. Раньше эти звери занимали почти половину территории современного Приморского края.

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