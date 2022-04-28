fb pixel
Телеканал NTD

До 80% населения ЕС могло переболеть COVID-19

До 80% населения ЕС могло переболеть COVID-19

COVID в ЕС переболело от 60 до 80% населения. С такой оценкой выступила еврокомиссар по здравоохранению..

Дата загрузки: 2022-04-28

До 80% населения ЕС могло переболеть COVID-19
COVID в ЕС переболело от 60 до 80% населения. С такой оценкой выступила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. Она говорит, что блок переходит к пост-коронавирусной фазе, в которой массового тестирования проводить не будут.

[Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения]:
«Мы смещаем акцент на наиболее характерные случаи и собираем информацию об интенсивности передачи».

Еврокомиссия также планирует продвигать иммунизацию среди детей. Для этого рассматривают планы разработки противовирусных препаратов.

Вакцинация против COVID в ЕС разрешена с 5 лет. В возрастной группе от 5 до 9 привито 15%. Среди подростков от 15 до 17 лет этот показатель превышает 70%.

В целом программу вакцинации среди населения планируют расширять.

[Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения]:
«Бустерную вакцинацию сделало около 64% взрослого населения. Также есть ещё 90 миллионов граждан Европы, которые не были вакцинированы».

Но новые всплески COVID-19 вероятны, поскольку вирус, как ожидается, продолжит мутировать. По мнению Еврокомиссии, страны должны разработать план того, как быстро вернуться в режим чрезвычайной ситуации и увеличить вакцинацию.

Кириакидес также отметила, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с исследователями и производителями, чтобы разработать вакцины для новых штаммов COVID, а также, чтобы эти вакцины обеспечивали более длительную защиту от вируса.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...