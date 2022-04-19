Албанец почти 60 лет поддерживает легендарный ГАЗ-51 в рабочем состоянии

Это знаменитый грузовик ГАЗ-51 раннего выпуска, построенный в Нижнем Новгороде. И он до сих пор на..

Это знаменитый грузовик ГАЗ-51 раннего выпуска, построенный в Нижнем Новгороде. И он до сих пор на ходу. Вот уже почти 60 лет на нём ездит албанец Беджет Здрава.

[Беджет Здрава, владелец грузовика]:

«Он жив, потому что доктор заботится о нём. Я сам его обслуживаю».

Российские инженеры начали проектировать Газ-51 в 37-м. А в 41-м он был готов к серийному производству. Помешала война, поэтому с конвейера первый грузовик сошёл в 46-м году. Такие машины в большом количестве импортировали соседние страны, в том числе – Албания.

Беджет сел за руль этого грузовика в 64-м. Работал в сельском хозяйстве. Уезжал ранним утром, возвращался ночью. Впрочем, часто приходилось ночевать в грузовике. Забот было много.

[Агим Эшья, житель деревни Грекан]:

«Дядя Беджет очень трудолюбивый. В детстве я часто видел, как он везёт зерно или кукурузу. Нам нравилось наблюдать за ним, и мы катались с ним на его ГАЗе. Это было здорово».

В начале 90-х коммунистический режим в Албании пал. После этого у Беджета появилась возможность купить грузовик у своей организации. Заплатил всего 1000 леков. По тем временам это было 100 долларов.

Албанец говорит, что наездил на грузовике несколько сотен тысяч километров. Причём возил не только зерно, но и молодожёнов. В те времена машин в деревне было мало.

Однажды Беджет чуть не расстался с раритетным транспортом. Один россиянин предложил за грузовик 45 тысяч долларов. Когда мужчины уже договорились, своё слово сказала жена.

[Беджет Здрава, владелец грузовика]:

«Она сказала, что мне самому всё решать, но машина помогла мне стать тем, кто я есть. Я состарился рядом с ней, вырастил шестерых детей и женил их, а грузовик всё ещё жив и на ходу. Она посоветовала оставить его детям».

Албанец послушался жены и голоса своего сердца и отменил сделку. Последние два года грузовик в основном стоит во дворе, но если надо – снова отправится в путь.

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