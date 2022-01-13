Амазонский дельфин полетал в самолёте в Колумбии

Амазонский речной дельфин переполошил ветеринаров, спасателей и военных в Колумбии. Он приплыл в низовья реки Пауто..
Дата загрузки: 2022-01-13
[Альваро Камачо, ветеринар]:
«Дельфин застрял здесь. Вверх и вниз по течению очень мелко, и он не может плавать и нырять. Дельфин в ловушке».
Дельфин словно оказался в узком аквариуме длиной 200 метров и шириной три. Его решили поймать и выпустить в реку Мета. Это левый приток Ориноко.
Ветеринарам и команде спасателей понадобилась помощь военных лётчиков. Они на самолёте доставили дельфина к новому месту обитания.
[Луис Мигель Диас, служащий ВВС Колумбии]:
«Мы спасли амазонского дельфина. Мы перевезли его с реки Пауто на реку Мета. Это была трудная операция. Нам понадобилось больше трёх недель, чтобы всё подготовить».
Амазонские – самые крупные из речных дельфинов. Они вырастают до двух с половиной метров и весят до 200 килограммов. Водятся в реках Амазонка и Ориноко.
Этому виду угрожает исчезновение. Главная причина – в потере мест обитания и чрезмерном вылове рыбы. Также дельфины часто погибают из-за речного транспорта. Однако их положение намного лучше, чем у китайского и гангского дельфинов.
Точную численность амазонских дельфинов подсчитать не могут из-за труднопроходимости джунглей. Эксперты полагают, что их – десятки тысяч.
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