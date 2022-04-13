Хаски успокаивает новорождённую девочку. Трогательное видео

Хаски Милли часто проводит время с новорождённой малышкой Дейзи. Собака всегда беспокоится, когда девочка плачет, и придвигается к ней поближе. Рядом с пушистым и тёплым другом малышка быстро успокаивается.



Мама Дейзи говорит, что у хаски ярко выражены черты её породы: уверенность и упрямство, но с появлением в семье Дейзи собака стала послушнее.

Специалисты считают, что домашние питомцы играют положительную роль для физического и психологического развития ребёнка. Дети чувствуют себя счастливыми рядом с собакой. Доказано, что общение с четвероногим другом повышает уровень серотонина и дофамина – химических веществ, влияющих на хорошее настроение. Кроме того, рядом с собаками просто весело.

