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Телеканал NTD

Дикая свинья прижилась в собачьей стае. Весёлое видео

Дикая свинья прижилась в собачьей стае. Весёлое видео
Дикая свинья прижилась в собачьей стае. Весёлое видео

Садовник принёс коробку жительнице Шри-Ланки по имени Дора. Открыв её, женщина обнаружила в ней крошечное существо весом меньше килограмма.

Дора говорит, что и подумать не могла, что это новорождённая дикая свинья. Пристроить поросёнка было некуда, и Дора оставила его у себя. Она назвала малышку Ежу и познакомила со своими собаками. Ежу сразу привязалась к псу Бью-Бью. Она следовала за ним по пятам и пыталась залезть в пасть.

Они стали неразлучны. Везде ходят вместе, едят из одной миски и плавают в бассейне. Ежу хорошо себя чувствует в обществе всех собак в доме.

Прошёл год. Ежу стала весить более 62 килограммов. Она по-прежнему использует пса в качестве подушки и любит с ним поиграть. Смотрите видео.

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