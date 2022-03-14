Вороны решают головоломки. Забавное видео

Однажды женщина из Германии заметила во дворе ворону и дала ей корм. Птица приняла угощение и стала часто прилетать.

Это оказался самец вороны. Женщина назвала его Крари. Они так подружились, что птица стала брать еду из рук. Женщина, зная о сообразительности ворон, решила не давать еду просто так. Она предложила Крари решить головоломку. Он хорошо справлялся с задачей и находил корм.

Однажды Крари прилетел с подругой-вороной Круу. Они часто навещали женщину: разгадывали головоломки и находили еду. Женщина заметила, что во время кормления первым еду брал Крари. Однако, когда наступило время гнездования, всё изменилось. Крари отдавал всю еду подруге. Когда птенец – ворон Ками – подрос, он стал тоже пробовать решать головоломки.