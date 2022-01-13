По Нотр-Даму уже можно прогуляться, но пока в виртуальной реальности

Новая виртуальная экскурсия позволяет посетить Нотр-Дам, причём в разные исторические эпохи. Знаменитый собор по-прежнему на реконструкции после разрушительного пожара. Его планируют открыть только в 2024 году.

А пока во французском городе Пюто по Собору Парижской Богоматери можно прогуляться в очках виртуальной реальности.

[Карин Гаркон, посетительница]:

«Впечатляет. Вначале немного волнительно, а потом полностью забываешь, что ты в закрытом помещении, потому что вид просто захватывающий. Но это больше для тех, кто не боится высоты».

Экскурсия длится 45 минут. Дополняется звуковыми эффектами. Можно изучить историю сооружения от его строительства до пожара в 2019 году.

[Эдвард де Люмли, посетитель]:

«Очень впечатляет, что можно совершить путешествие в прошлое. Можно не только снова увидеть Нотр-Дам, но и увидеть его в разные периоды истории, первые изображения средневековых улиц». [Патрик Шове, пастор собора Нотр-Дам]:

«Собор закрыт уже три года. То есть его не смогло посетить 40 миллионов человек. Его планируют открыть в 2024-м, значит, ждать ещё три года. А здесь появилась возможность для верующих, посетителей и туристов увидеть его иным способом».

Специально для проекта создали компанию под названием Emissive, в которой работает 50 человек. В течение двух лет они общались с историками и архитекторами, собирали фотографии, видео и графику, чтобы 3D-изображения вышли максимально приближённой к оригиналу.

[Фабьен Барати, глава Emissive]:

«Виртуальная реальность позволяет делать то, что невозможно сделать в реальной жизни. Это главная цель подобных экскурсий. Мы создаём впечатления, которые дополняют реальность и позволяют путешествовать во времени».

Виртуальная экскурсия стоит 30 евро с человека. Сейчас она доступна только во Франции. Но позже подобные цифровые развлечения также должны появиться в других городах, включая Нью-Йорк, Рим и Москву.

Нотр-Дам хотят открыть в год, когда Париж примет Олимпиаду. Собор внесён в список наследия ЮНЕСКО. Каждый год его посещало около 13 миллионов человек.

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