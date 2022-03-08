Кот, который любит воду. Забавное видео

Кота Хокулеа взяли из приюта на Гавайях. Он был застенчивым и спокойным котом. Когда его принесли домой, у него обнаружилась несвойственная котам любовь к воде.

Дома Хокулеа всегда следовал за хозяевами. Даже пытался прыгнуть под душ. Кот любил гулять под дождём и был не прочь промокнуть. Однажды его взяли на пляж. Оказалось, коту понравилось не только плавать самому, но и на доске для сёрфинга.