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Телеканал NTD

Кот, который любит воду. Забавное видео

Кот, который любит воду. Забавное видео
Кот, который любит воду. Забавное видео

Кота Хокулеа взяли из приюта на Гавайях. Он был застенчивым и спокойным котом. Когда его принесли домой, у него обнаружилась несвойственная котам любовь к воде.

Дома Хокулеа всегда следовал за хозяевами. Даже пытался прыгнуть под душ. Кот любил гулять под дождём и был не прочь промокнуть. Однажды его взяли на пляж. Оказалось, коту понравилось не только плавать самому, но и на доске для сёрфинга.

Его семья считает, что коту нравится спокойствие океана и возможность побыть вдали от городского шума и незнакомых людей. Смотрите видео.

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