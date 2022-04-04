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Телеканал NTD

Кот и малышка – неразлучные друзья. Весёлое видео

Кот и малышка – неразлучные друзья. Весёлое видео
Кот и малышка – неразлучные друзья. Весёлое видео

Котёнка нашли в сарае и забрали в дом за месяц до рождения малышки Роньи. Его стали выкармливать и назвали Сикстен. Когда новорождённую принесли домой, Сикстен сразу заинтересовался новым членом семьи.

Малыши росли вместе и стали неразлучны. Котёнок спал в детской кроватке и малышка его обнимала. Потом она научилась его гладить.

Они вместе ползали по всему дому. Роньи нравилось открывать ящики шкафов, исследуя их содержимое. Вдвоём они рвали бумагу и фольгу.

Когда приходит время сна, неразлучные друзья засыпают в детской кроватке. Видео дружбы кота и малышки посмотрели 5 млн раз.

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