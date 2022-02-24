В Гонконге школы превратят в центры тестирования и вакцинации

Летние каникулы в Гонконге начнутся уже в марте. А школы превратятся в центры тестирования и вакцинации...

Летние каникулы в Гонконге начнутся уже в марте. А школы превратятся в центры тестирования и вакцинации. Такое неожиданное распоряжение отдала глава администрации Кэрри Лам.

Родители и учителя обеспокоены. Каникулы продлятся до 17 апреля, а последний день учебного года перенесут на август. Это создаст сложности преподавателям, а также школьникам, особенно тем, кому предстоит сдавать экзамены.

[Салли Лён, жительница Гонконга]:

«Мои дети уже не очень хорошо занимаются на онлайн-уроках. Если обучение приостановят надолго, это для них будет плохо, поскольку прогресс в обучении и так очень медленный».

Решение о ранних каникулах принято на фоне вспышки омикрона. В последнюю неделю в Гонконге ежедневно выявляют от трёх до восьми тысяч случаев COVID-19. Кэрри Лам объявила, что семь с половиной миллионов жителей города должны трижды пройти тестирование. Оно начнётся в марте.

Так администрация Гонконга присоединяется к политике материкового Китая под лозунгом «Ноль случаев COVID-19». Она направлена на искоренение коронавируса. При этом многие страны уже изменили отношение к пандемии и приспосабливаются к жизни с COVID.

[Фрэнсис Лунь, финансовый аналитик компании GEO Securities]:

«Мы уже видим, как растут цены на овощи. Кроме того, пострадает статус Гонконга как международного финансового центра, потому что иммигранты перестанут приезжать и работать в Гонконге. Но Гонконг не может позволить себе терять иммигрантов, работающих в финансовой индустрии».

Многие гонконгцы не верят в то, что от коронавируса можно защититься на сто процентов.

[житель Гонконга]:

«Конечно, это невозможно. Просто подумайте. Весь мир понимает, что нам придётся жить с вирусом, только власти Гонконга не понимают. Они только выполняют приказы китайских властей».

В Гонконге в срочном порядке строят четыре мобильных госпиталя, поскольку больницы переполнены. Дополнительные койки понадобятся всем с положительным тестом на COVID. Власти Гонконга распорядись госпитализировать таких пациентов либо помещать их в карантинное учреждение.

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