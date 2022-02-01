Австрийцы по-разному отнеслись к предстоящей обязательной вакцинации от COVID

Австрия вскоре станет первой страной в Евросоюзе, где вакцинация от COVID будет обязательной. Правило коснётся всех..

Австрия вскоре станет первой страной в Евросоюзе, где вакцинация от COVID будет обязательной. Правило коснётся всех граждан старше 18 лет. Исключение – беременные женщины и те, кто получил медотвод.

С 15 марта полиция начнёт выборочно проверять у людей наличие сертификатов либо справок о медотводе. Нарушителям грозит штраф до 3600 евро.

Мнения австрийцев разделились.

[Михаэль, житель Зальцбурга]:

«Я за обязательные прививки. У меня много друзей-врачей. Поэтому я знаю о нагрузке на больницы из-за непривитых людей, а также – о последствиях для тех, у кого есть другие серьёзные болезни». [Вольфганг, житель Зальцбурга]:

«В целом я поддерживаю вакцинацию. Но я предпочёл бы, чтобы она не была обязательной». [Курт, житель Зальцбурга]:

«Я привился трижды: сначала двумя компонентами, потом бустерной вакциной. И я за прививки. Однако, если делать их обязательными, то это, вероятно, приведёт к обратному результату, поскольку это раскалывает общество».

Национальный совет страны одобрил законопроект в январе. Теперь за него должны проголосовать в верхней палате парламента. После этого документ отдадут на подпись президенту Австрии. Только потом закон вступит в силу. Он будет действовать до конца 2024 года.

Сейчас в Австрии полностью привиты от COVID почти 80% взрослых граждан.

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