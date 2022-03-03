Протест семейных врачей проходит в Италии

Уже несколько дней у Министерства здравоохранения в Италии протестуют недовольные семейные врачи. Около 200 человек выходят..

[протестующая]:

«Мы вышли, поскольку не было никакой компенсации нашим коллегам, которые умерли от COVID на работе». [протестующий]:

«Наши врачи умерли, поскольку не закрылись в кабинетах, а выходили к пациентам. Но никто об этом ни разу не сказал».

Уже несколько дней у Министерства здравоохранения в Италии протестуют недовольные семейные врачи. Около 200 человек выходят с требованием финансовой поддержки от правительства. Они также требуют выплатить компенсации семьям врачей, умерших от COVID.

С начала пандемии прошло уже два года. Семейные врачи жалуются, что всё это время им приходится работать сверхурочно, но власти их не только не поддерживают, но и заваливают бумажной работой.

[протестующая]:

«Нам приходилось действовать самим, и нас никогда толком не благодарили, потому что… не знаю почему, но врачей общей практики всегда держат в углу и считают бюрократами, которые только выписывают рецепты и справки».

Врачи также жалуются, что во время пандемии им не предоставили никакого защитного облачения. Приходилось импровизировать, особенно когда они навещали пациентов на дому.

По их словам, они часто устанавливают личные отношения с целыми семьями, которые ведут. И именно поэтому их работа так ценна.

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