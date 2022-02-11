«Конвой свободы» против вакцинации едет в Париж

Вслед за Канадой протест дальнобойщиков перекинулся на Францию. «Конвой свободы» движется в Париж. Сейчас он проезжает..

Вслед за Канадой протест дальнобойщиков перекинулся на Францию. «Конвой свободы» движется в Париж. Сейчас он проезжает через Тулузу на юге страны. До этого был в Монтобане, Перпиньяне, Нарбонне и Бордо.

На перекрёстке одной из автострад собралось около 1000 сторонников конвоя. Они размахивают французскими флагами и держат плакаты с лозунгами «Давайте найдём свободу».

Кстати, во Франции в конвой входят не только фуры, но и обычные авто и мотоциклы.

[Николя Бурра, дальнобойщик]:

«Я больше не могу терпеть паспорта вакцинации. Это ад. Терпение закончилось. Нужно вернуться к обычной жизни». [протестующий]:

«Мы увидели канадцев и подумали: то, что они делают – потрясающе. И через восемь дней – бум! – у нас тоже что-то произошло. Думаю, у нас тоже будет потрясающе».

В целом к протесту присоединилось около 120 машин. Водители намерены доехать до Парижа, а затем и до Брюсселя, чтобы потребовать отменить требование обязательной вакцинации в общественных местах.

Между тем, в Канаде чиновники уже думают о том, чтобы принять более строгие меры в отношении дальнобойщиков. Многие улицы Оттавы остаются заблокированными. Участники «Конвоя свободы» требуют отменить обязательную вакцинацию для работников их отрасли, которые ездят на территорию США.

Федеральные министры Канады уже назвали блокаду незаконной и призвали протестующих вернуться домой. Полиция обещает активизироваться, чтобы положить конец протестам, которые проходят перед парламентом, Банком Канады и канцелярией премьер-министра.

Но протестующие и их сторонники говорят, что уезжать не планируют.

[протестующий]:

«Мне кажется, первым шагом для разрядки обстановки должно стать нормальное общение. Им стоит отменить обязательные правила и вернуть жизнь в нормальное русло. А потом можно начать цивилизованно обсуждать проблемы. Но до тех пор, пока ограничения не снимут, никто не уедет».

Протестующие также частично перекрыли мост Амбассадор – самый оживлённый переезд между Канадой и США.

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