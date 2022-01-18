На каналах Амстердама раздавали бесплатные тюльпаны

Лодка в узком канале с букетами тюльпанов на борту. Что может быть более голландским, чем это?..

Лодка в узком канале с букетами тюльпанов на борту. Что может быть более голландским, чем это?

Судно идёт по водным каналам Амстердама. С него прохожим бесплатно раздают букеты.

Так здесь отмечают Национальный день тюльпана и празднуют начало сезона выращивания этих ярких цветков – главной статьи экспорта голландских фермеров.

Обычно организаторы каждый год оформляют красивые клумбы напротив королевского дворца на площади Дам. Но в этот раз решили, что они приведут к скоплениям людей, что нежелательно во время пандемии.

[Арджан Смит, глава Tulip Promotion Netherlands]:

«Тюльпаны – очень популярные цветы, поскольку они бывают самых разных оттенков. Они также не очень дорогие. Их можно купить за 3-5 евро, и при этом каждую неделю на столе будет новый букет».

Раздавать цветы помогает известный голландский комик Андре ван Дёйн. Ему предстоит раздать тысячи букетов с помощью телескопического сачка.

[жительница Амстердама]:

«Я сама часто покупаю тюльпаны. На рынке они повсюду круглый год. Мне нравится, что они каждый год делают это с началом сезона тюльпанов. Просто заряжаешься счастьем, видишь прекрасные цветы».

А производители тюльпанов надеются, что их цветы смогут отвоевать большую долю европейского рынка. Особенно учитывая, что американским и африканским продавцам роз стало сложнее доставлять свою продукцию в другие страны из-за повышения транспортных расходов.

[Арджан Смит, глава Tulip Promotion Netherlands]:

«Грузовые самолёты очень дорогие. Вот почему на европейский рынок прибывает мало цветов. А мы выращиваем много тюльпанов. Продаём их в Германии, Бельгии, Франции».

В пятницу власти Нидерландов ослабили коронавирусные ограничения. Заработали магазины с товарами не первой необходимости, университеты, спортклубы и парикмахерские. Однако бары, рестораны, музеи и театры пока закрыты.

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