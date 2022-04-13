Знаменитый парк Кёкенхоф в Нидерландах снова в цвету

Десятки тысяч ранних тюльпанов, а также – гиацинтов, крокусов и нарциссов. Знаменитый нидерландский парк Кёкенхоф снова..
Дата загрузки: 2022-04-13
Десятки тысяч ранних тюльпанов, а также – гиацинтов, крокусов и нарциссов. Знаменитый нидерландский парк Кёкенхоф снова в цвету. И в этом году великолепным ландшафтом любуются не только работники, но и гости.
[туристка из Германии]:
«Здесь изумительно красиво. Давно хотела приехать сюда, но из-за пандемии откладывала. Очень приятно, наконец-то, оказаться здесь и полюбоваться цветами».
Из-за пандемии парк два года был закрыт. Это сильно ударило по его доходам. Он существует только на то, что заработает сам.
В 2019 году здесь побывало полтора миллиона гостей. В этом сезоне ожидают только 700 тысяч.
[Марлис Голденберг, сотрудница парка Кёкенхоф]:
«Туризм в Нидерландах ещё не вернулся на прежний уровень, но становится лучше. Сюда приезжают гости из США, Германии и других стран».
А эти тюльпаны украсят Ватикан на Пасху. За их погрузкой наблюдает епископ, который специально приехал из Роттердама.
История Кёкенхофа начинается в XV веке. В те далёкие времена здесь выращивали зелень и травы для королевской кухни. Отсюда и название – Кёкенхоф, то есть – «кухонный двор». Во второй половине XIX века появился уже сам парк. А развлекательным парком цветов он стал в середине прошлого столетия.
Здесь представлены почти семь миллионов луковичных. Больше половины из них – это тюльпаны ста различных сортов.
В парке есть множество озёр, прудов и каналов. Их украшают 40 мостов и мостиков. А общая протяжённость пешеходных дорожек достигает 15 километров.
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