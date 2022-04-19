Парад такс устроили в Мюнхене в честь юбилея Олимпиады-72

Десятки такс со своими хозяевами собрались в Олимпийском парке в Мюнхене. Так здесь отмечают 50-ю годовщину..

Десятки такс со своими хозяевами собрались в Олимпийском парке в Мюнхене. Так здесь отмечают 50-ю годовщину летней Олимпиады 1972 года. Это были первые летние Игры с официальным талисманом. Им стала такса по кличке Олимпия-Вальди.

Выбрать собаку такой породы тогда предложил президент Национального олимпийского комитета Германии. У него самого была такса, и вообще в то время многие мюнхенцы заводили именно такс. К тому же эта собака считается очень подвижной и выносливой.

Талисман представлял собой таксу-кобеля в виде мягкой игрушки голубого цвета в полосатой майке. Поэтому некоторые таксы пришли на мероприятие в ярких свитерах.

[Кристин, владелица собаки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Таксы поучаствовали в соревнованиях и показе мод. А потом и хозяева, и собаки прогулялись вокруг Олимпийского озера.

Официально 50-летие Олимпиады отметят в августе. Она проходила в конце лета – начале осени. Олимпийский парк, построенный для Игр, служит жителям Мюнхена до сих пор. Здесь проводят культурные и общественные мероприятия.

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