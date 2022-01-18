Приближается год Тигра по китайскому календарю. И Сафари-парк в Приморском крае вступит в него с двумя..

Сафари-парк в Приморском крае вступит в год Тигра с двумя амурскими тигрятами

Приближается год Тигра по китайскому календарю. И Сафари-парк в Приморском крае вступит в него с двумя редкими амурскими тигрятами. Детёнышам уже семь месяцев. Их пол пока неизвестен. Но зато видно, что тигрята здоровы.

[Сергей Денесюк, экскурсовод]:

«Мамочку зовут Уссури. Котята игривые достаточно, серьёзно игривые. Иногда даже пытаются забрать еду у матери».

Детёныши родились в рамках программы разведения. Амурским тиграм угрожает вымирание. По данным Всемирного фонда дикой природы, на планете осталось менее 4000 особей этого подвида.

В Приморском Сафари-парке живут три взрослых тигра. У каждого – открытый вольер размером с футбольное поле. Раз в неделю к ним запускают дичь, чтобы не потеряли охотничьих навыков.

[Дмитрий Мезенцев, директор Сафари-парка]:

«Это чистокровные амурские тигры. Их потомство, возможно, пойдёт в природу, если в этом будет необходимость».

В Приморском крае также работает реабилитационный центр для тигров. Сюда попадают животные с огнестрельными ранениями и травмами после ДТП, а также – тигрята-сироты. Кроме того, здесь содержат хищников с опасным поведением. То есть тех, кто приходит к человеческому жилью и охотится на скот или домашних животных.

[Виктор Кузьменко, директор «Центра Тигр»]:

«Что касается тигрят, нам нужно заменить тигрятам мать: научить охотиться, сохранять осторожное поведение по отношению к человеку, чтобы они избегали людей. В течение полутора лет их надо подготовить к самостоятельной жизни в природе».

Взрослых тигров после лечения также выпускают в тайгу. Но сначала проверяют их навыки в охоте и реакцию на человека.

Хищные кошки редко становятся жертвами браконьеров. Но нелегальная охота на копытных отнимает у них потенциальную пищу. Кроме того, хозяевам тайги угрожает вырубка деревьев, из-за чего сокращается среда обитания.

В России сейчас насчитывается 600 амурских тигров. По мнению специалистов, этого достаточно для сохранения популяции. Но нужно остановить вырубку лесов и нелегальный отстрел копытных.

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