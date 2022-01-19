Команды чемпионата мира по ралли «М-Спорт», «Хёндэ» и «Тойота» представили свои автомобили для предстоящего сезона. В..

«М-Спорт», «Хёндэ» и «Тойота» показали свои болиды для чемпионата мира по ралли (WRC)

Команды чемпионата мира по ралли «М-Спорт», «Хёндэ» и «Тойота» представили свои автомобили для предстоящего сезона. В этом году действует новый технический регламент.

Теперь ралли-кары оснащены гибридной силовой установкой с электромотором мощностью 100 кВт и двигателем внутреннего сгорания объёмом 1,6 литра. Оба в сумме выдают до 500 лошадиных сил. При этом ДВС работает на экологически чистом топливе.

[Мохаммед бин Сулайем, президент Международной автомобильной федерации]:

«Поначалу взаимодействовать с производителями было непросто. Они говорили, что электрификация автомобилей не решит всех проблем. Но гибрид, работающий на экологически чистом топливе, – это путь».

Президент Международной автомобильной федерации считает, что технические перемены принесут сложности всем командам, пилотам и соревнованиям в целом. Впрочем, гонщики готовы к испытаниям.

[Тьерри Невилль, автогонщик]:

«Мы ждём с нетерпением и взволнованы. Никто не знает, где возникнут трудности. Поэтому есть волнение, ощущение неизвестности, и впереди нас ждут разные проблемы и испытания». [Элфин Эванс, автогонщик]:

«Всё это по-прежнему кажется очень новым, поэтому все мы волнуемся, поскольку не знаем, как выступим, как сможем управлять автомобилем, оснащённым иначе, и как заставим этот новый агрегат работать наилучшим образом».

Чемпионат мира по ралли пройдёт в 50-й раз. Он стартует на этой неделе в Монте-Карло, а завершится в ноябре в Японии. В общей сложности запланировано 13 гонок на четырёх континентах.

Короткая ссылка на эту страницу: