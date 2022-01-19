«М-Спорт», «Хёндэ» и «Тойота» показали свои болиды для чемпионата мира по ралли (WRC)

Команды чемпионата мира по ралли «М-Спорт», «Хёндэ» и «Тойота» представили свои автомобили для предстоящего сезона. В..
Дата загрузки: 2022-01-19
Теперь ралли-кары оснащены гибридной силовой установкой с электромотором мощностью 100 кВт и двигателем внутреннего сгорания объёмом 1,6 литра. Оба в сумме выдают до 500 лошадиных сил. При этом ДВС работает на экологически чистом топливе.
[Мохаммед бин Сулайем, президент Международной автомобильной федерации]:
«Поначалу взаимодействовать с производителями было непросто. Они говорили, что электрификация автомобилей не решит всех проблем. Но гибрид, работающий на экологически чистом топливе, – это путь».
Президент Международной автомобильной федерации считает, что технические перемены принесут сложности всем командам, пилотам и соревнованиям в целом. Впрочем, гонщики готовы к испытаниям.
[Тьерри Невилль, автогонщик]:
«Мы ждём с нетерпением и взволнованы. Никто не знает, где возникнут трудности. Поэтому есть волнение, ощущение неизвестности, и впереди нас ждут разные проблемы и испытания».
[Элфин Эванс, автогонщик]:
«Всё это по-прежнему кажется очень новым, поэтому все мы волнуемся, поскольку не знаем, как выступим, как сможем управлять автомобилем, оснащённым иначе, и как заставим этот новый агрегат работать наилучшим образом».
Чемпионат мира по ралли пройдёт в 50-й раз. Он стартует на этой неделе в Монте-Карло, а завершится в ноябре в Японии. В общей сложности запланировано 13 гонок на четырёх континентах.
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